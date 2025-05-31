Сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Почему россияне сосредоточили свои силы на захвате Часового Яра

В издании отмечают, что хоть Часов Яр является важной целью для российской армии, с точки зрения долгосрочной стратегии город не имеет большой ценности. Журналисты объяснили, что город – укрепленная позиция, которая сдерживает наступление оккупантов вглубь Донецкой области в направлении Константиновки, Краматорска и Славянска.

В последние недели россияне усилили штурмы Часового Яра, в частности привлекли солдат Президентского полка ФСБ, который по численности можно сравнить с мотострелковой бригадой.

Хотя это подразделение не считается элитным, его присутствие свидетельствует о том, что Россия пытается заполнить пробелы и решить проблему нехватки живой силы, перепрофилируя даже церемониальное подразделение, чтобы сохранить темпы захвата города,

– отмечают авторы материала.

По мнению журналистов, жертвование личным составом, техникой и передовыми технологиями ради контроля над городом свидетельствуют о том, что Кремль не рассчитывает на скорое наступление мира.

"Скорее всего, они готовят почву для летнего наступления. Более вероятно, что российские военные планируют продолжать боевые действия как минимум до лета", – отмечают в статье.

Зато ВСУ пытаются не допустить полного захвата Часового Яра, затягивая российские войска в затяжную и кровопролитную городскую битву.

"Результат битвы за Часов Яр может не только определить следующую фазу войны, но и установить условия для любого будущего мира", – резюмировали авторы статьи.