Повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Чому росіяни зосередили свої сили на захопленні Часового Яру

У виданні зазначають, що хоч Часів Яр є важливою ціллю для російської армії, з погляду довгострокової стратегії місто не має великої цінності. Журналісти пояснили, що місто – укріплена позиція, яка стримує наступ окупантів углиб Донецької області у напрямку Костянтинівки, Краматорська та Слов’янська.

Останніми тижнями росіяни посилили штурми Часового Яру, зокрема залучили солдатів Президентського полку ФСБ, який за чисельність якого можна порівняти з мотострілецькою бригадою.

Хоча цей підрозділ не вважається елітним, його присутність свідчить про те, що Росія намагається заповнити прогалини та розв'язати проблему нестачі живої сили, перепрофілюючи навіть церемоніальний підрозділ, щоб зберегти темпи захоплення міста,

– зазначають автори матеріалу.

На думку журналістів, жертвування особовим складом, технікою та передовими технологіями задля контролю над містом свідчать про те, що Кремль не розраховує на швидке настання миру.

"Швидше за все, вони готують ґрунт для літнього наступу. Більш імовірно, що російські військові планують продовжувати бойові дії щонайменше до літа", – наголошують у статті.

Натомість ЗСУ намагаються не допустити повного захоплення Часового Яру, затягуючи російські війська в затяжну і кровопролитну міську битву.

"Результат битви за Часів Яр може не лише визначити наступну фазу війни, але й встановити умови для будь-якого майбутнього миру", – резюмували автори статті.