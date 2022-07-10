Согласно официальной информации ГСЧС, по состоянию на 13:00 известно о 15 погибших, 5 спасенных и ориентировочно еще 10 человек могут быть под завалами. Об этом 24 каналу рассказал журналист из Донбасса Дмитрий Казанцев.

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На видео можно увидеть, что возле самой стены, где произошел обвал дома, стоит кран. Именно в том месте еще около 3 человек. Сотрудники ГСЧС слышат их голоса и пытаются разбирать завалы.

Также на кадрах можно рассмотреть плиты с отверстиями. Известно, что там также находится человек. С ним общаются и он подает признаки жизни.

Где-то еще из-под завала можно услышать другие голоса. По словам сотрудников, это или ребенок или молодая женщина,

– сообщил Дмитрий Казанцев.

"Поэтому раз в 10 минут просят сделать полную тишину. С людьми общаются, как они себя чувствуют и подают ли вообще признаки жизни", – отметил журналист.

Он показал на видео, что пострадали стоящие напротив дома. Они разрушены не только со стороны, которая, так сказать, лицом к взрыву, но и с обратной стороны.

"Ходишь и думаешь, как люди вообще могли выжить во время такого. Сейчас они пытаются вынести все, что осталось", – подчеркнул Казанцев.

По его словам, пострадали даже частные дома, находящиеся за 5-этажками. Их должны были бы защитить эти высотки от взрывной волны, но этого не произошло. Даже небольшие частные дома пострадали.

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