Згідно з офіційною інформацією ДСНС, станом на 13 годину відомо про 15 загиблих, 5 врятованих й орієнтовно ще 10 людей може бути під завалами. Про це 24 каналу розповів журналіст з Донеччини Дмитро Казанцев.

Важливо росіяни переганяють комплекти “Точка У” на Луганщині: можуть готувати провокації

На відео можна побачити, що під самою стіною, де трапився обвал будинку, стоїть кран. Саме в тому місці є ще близько 3 людей. Співробітники ДСНС чують їх голоси й намагаються розбирати завали.

Також на кадрах можна розгледіти плити з отворами. Відомо, що в тому місці також знаходиться людина. З нею спілкуються і вона подає ознаки життя.

Десь ще з-під завалі можна почути інші голоси. За словами співробітників, це або дитина, або молода жінка,

– повідомив Дмитро Казанцев.

"Тому раз на 10 хвилин просять зробити повну тишу. З людьми спілкуються, як вони себе почувають й чи взагалі подають ознаки життя", – зазначив журналіст

Він показав на відео, що постраждали будинки, які стоять навпроти. Вони зазнали руйнувань не тільки зі сторони, яка, так би мовити, обличчям до вибуху, а й зі зворотного боку.

"Ходиш і думаєш, як люди взагалі могли вижити під час такого. Зараз вони намагаються винести все, що залишилося", – акцентував Казанцев.

За його словами, постраждали навіть приватні будинки, які знаходяться за 5-поверхівками. Їх би мали захистити ці висотки від вибухової хвилі, але цього не сталося. Навіть невеличкі приватні будинки – понівечені.

Дивіться ексклюзивні кадри з Часового Яру після удару: