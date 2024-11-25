На фоне этого противник прибегает к различным тактикам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасию Бобовникову в комментарии Общественному.

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Какова ситуация в Часовом Яру

Должен признать, что ситуация в Часовом Яру угрожающая. Враг уже накопил значительное количество войск и начинает применять различные тактики в надежде, что одна из них сработает. Пока мы их сдерживаем, однако, ситуация угрожающая,

– рассказала спикер ОТУ.

По ее словам, сейчас украинским силам удается сдерживать атака оккупантов, но обстановка на этом участке становится все более тяжелой. Оккупанты прибегают к различным мерам, надеясь на их действенность: "Враг пытается атаковать. Очень много военнослужащих российской армии уже находится рядом с Часовым Яром".

Ранее Бобовникова сообщала, что возле города оккупанты продолжают активно наступать в этом районе, пытаясь накапливать личный состав. Также враг активно проводит разведывательные мероприятия. Вражеская армия стремится перейти канал Северский Донец – Донбасс.

Кроме вышеупомянутого, также на этом участке фронта российские захватчики пытаются проникнуть в тыл ВСУ ночью. Для этого враг также маскируется под специальными одеялами и использует темноту. Ситуация в этом районе остается непростой.