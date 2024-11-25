На тлі цього противник вдається до різноманітних тактик. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речницю оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасію Бобовнікову у коментарі Суспільному.

Дивіться також Під Часовим Яром "задвохсотили" російського пропагандиста

Яка ситуація у Часовому Яру

Мушу визнати, що ситуація в Часовому Яру загрозлива. Ворог вже накопичив значну кількість військ і починає застосовувати різні тактики в надії, що одна із них спрацює. Поки ми їх стримуємо, однак, ситуація загрозлива,

– розповіла спікерка ОТУ.

За її словами, зараз українським силам вдається стримувати атака окупантів, але обстановка на цій ділянці стає дедалі важчою. Окупанти вдаються до різних заходів, сподіваючись на їхню дієвість: "Ворог намагається атакувати. Дуже багато військовослужбовців російської армії вже знаходиться поруч із Часовим Яром".

Раніше Бобовнікова повідомляла, що біля міста окупанти продовжують активно наступати у цьому районі, намагаючись накопичувати особовий склад. Також ворог активно проводить розвідувальні заходи. Ворожа армія прагне перейти канал Сіверський Донець – Донбас.

Крім вищезгаданого, також на цій ділянці фронту російські загарбники намагаються проникнути в тил ЗСУ вночі. Для цього ворог також маскується під спеціальними ковдрами та використовує темряву. Ситуація у цьому районі залишається непростою.