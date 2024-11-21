Також ворог активно проводить розвідувальні заходи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речниці Оперативно-тактичного угрупування "Луганськ" Анастасії Бобовнікової для LIGA.net.

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Яка ситуація біля Часового Яру

Бобовнікова розповіла, що тактика штучного просування і "розвідка м'ясом" призвели до того, що західні медіа повідомили про нібито просування росіян до центру Часового Яру, однак це жодним чином не відповідає дійсності.

Просто посилають вперед особовий склад: хто добіг – той добіг, хто не добіг – так і буде. Тобто це навіть не розвідка боєм, це розвідка м’ясом. У такому форматі вони можуть добігти бозна-куди,

– наголосила вона.

За її словами, окупаційна армія прагне перейти канал Сіверський Донець – Донбас. На цьому напрямку війська Росії тривалий час переховуються у підвалах та норах, очікуючи на підсилення своїх сил, що досить часто вилазить їм боком.

"Можуть сидіти там безвилазно. І чекають, поки ще хтось до них добіжить. Вони можуть очікувати, поки накопичиться достатньо сил для штурму, вони можуть дуже довго. З одного перехоплення знаємо, що вони сиділи так близько 10 днів без їжі та води", – додала вона.

До речі, також на цій ділянці фронту російські загарбники намагаються проникнути в тил ЗСУ вночі. Для цього ворог також маскується під спеціальними ковдрами та використовує темряву. Ситуація у цьому районі залишається непростою.