Защитники показали, во что превратили Часов Яр российские захватчики. Оккупанты стерли с лица земли еще один украинский город.
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Остались одни руины
Бойцы из 18 бригады Нацгвардии сняли видео, на котором зафиксирован нынешний вид города после года непрерывных вражеских атак.
Каждое здание в "Часике", как говорят на него наши военные – доказательство бесчеловечной сущности врага. Каждое окно – чья-то разрушенная жизнь,
– подписали видео защитники.
Как выглядит Часов Яр сейчас: смотрите видео
Они также процитировали слова президента Зеленского, который говорил, что Украина противостоит врагу, которого не назовешь человеком. Сущность нашего противника – это руины, смерть, которую он несет.
К слову, российские оккупанты продолжают наступать в направлении Часового Яра, в последнее время используя для этого пехотные штурмы.