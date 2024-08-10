Защитники показали, во что превратили Часов Яр российские захватчики. Оккупанты стерли с лица земли еще один украинский город.

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Остались одни руины

Бойцы из 18 бригады Нацгвардии сняли видео, на котором зафиксирован нынешний вид города после года непрерывных вражеских атак.

Каждое здание в "Часике", как говорят на него наши военные – доказательство бесчеловечной сущности врага. Каждое окно – чья-то разрушенная жизнь,

– подписали видео защитники.

Как выглядит Часов Яр сейчас: смотрите видео

Они также процитировали слова президента Зеленского, который говорил, что Украина противостоит врагу, которого не назовешь человеком. Сущность нашего противника – это руины, смерть, которую он несет.

К слову, российские оккупанты продолжают наступать в направлении Часового Яра, в последнее время используя для этого пехотные штурмы.