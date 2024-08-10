Захисники показали, на що перетворили Часів Яр російські загарбники. Окупанти стерли з лиця землі ще одне українське місто.

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Лишилися самі руїни

Бійці з 18 бригади Нацгвардії зняли відео, на якому зафіксований теперешній вигляд міста після року безперервних ворожих атак.

Кожна будівля в "Часіку", як кажуть на нього наші військові – доказ нелюдської сутності ворога. Кожне вікно – чиєсь зруйноване життя,

– підписали відео оборонці.

Який вигляд має Часів Яр зараз: дивіться відео

Вони також процитували слова президента Зеленського, який казав, що Україна протистоїть ворогу, якого не назвеш людиною. Сутність нашого противника – це руїни, смерть, яку він несе.

До слова, російські окупанти продовжують наступати в напрямку Часового Яру, останнім часом використовуючи для цього піхотні штурми.