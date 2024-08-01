Про це 24 Каналу розповів начальник пресслужби 26 артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашніков, додавши, що Сили оборони знищували їх. Тож останні часом переважають піхотні штурми.

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Яка ситуація біля Часового Яру

"Вони не залучають техніку. Зараз бойові броньовані машини більше використовують для логістики, тобто для підвозу боєкомплекту, іншого майна, але не для підтримки піхоти, не для десантування, не для того, щоб прикривати їх своїм вогнем", – додав Олег Калашніков.

Російські танки працюють із закритих позицій, тобто вони не виходять безпосередньо на поле бою. Танк може просто підтримувати піхоту, причому під час штурму він маневрує, не перебуває постійно на одній ділянці, на одній вогневій позиції.

Це так званий "кочуючий танк", який веде вогонь по нашим оборонних рубежах, які штурмує, з різних точок,

– підкреслив Олег Калашніков.

Ситуація у Часовому Яру: дивіться на карті

Сьогодні ворог залучає невеликі піхотні підрозділи. Штурм однієї позиції може здійснюватися одразу з двох – трьох напрямків. Також одночасно наступає на кілька позицій Збройних Сил.