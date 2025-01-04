Командир подразделения 24-й отдельной механизированной бригады очертил худший сценарий для Часового Яра. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Не дать врагу пройти дальше

По словам командира, худший сценарий по Часовому Яру – такой же, как и для других городов, которые пытаются захватить оккупанты. Однако город удается удерживать, россияне не могут там продвигаться

Военный объяснил, что худший сценарий предусматривает окружение некоторых подразделений.

И за собой приведет даже к потере самого города Часов Яр. А в дальнейшем может и даже там продвижение по трассе до самой Константиновки,

– сказал он.

Кроме этого, военный отметил, что пока у нас будут возможности, воины будут выполнять задачи, потому что главное – не дать противнику пройти дальше.

Украинские военные делают все возможное для того, чтобы дать врагу отпор. В то же время россияне не оставляют попыток захватить новые территории.