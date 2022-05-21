Кроме США, зал покинули представители Канады, Новой Зеландии, Японии и Австралии. Об этом изданию сообщили тайские чиновники и два международных дипломата, которые были на событии.

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Представители этих стран вышли во время выступления министра экономики России Максима Решетникова. Они вернулись на свои места после того, как Решетников закончил выступать.

Другой дипломат рассказал, что 5 стран, устроивших забастовку, настаивают на более жестких формулировках по Москве в итоговом заявлении участников встречи.

Заседание министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества продлится два дня. В АТЭС входит 21 страна.

Россия обиделась и поступила так же

Российские пропагандистские СМИ пишут, что делегация России покинула встречу министров АТЭС, выступая представителем США. В частности, российское Министерство экономического развития обнародовало фотографию, на которой стоит пустое кресло Максима Решетникова на фоне трансляции американского доклада.

К слову, во время выступления главы МИД России Сергея Лаврова в Совете по правам человека ООН 1 марта зал покинули более 100 участников заседания. Дипломаты около сорока стран демонстративно покинули зал в знак протеста против вторжения России в Украину, когда объявили речь Лаврова.

Последние новости мировой экономики:

Война России против Украины может вызвать мировой продовольственный кризис. Она уже повлекла за собой повышение цен по всему миру и усилило дефицит продовольствия. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предлагает ослабить некоторые санкции против России , чтобы она разблокировала украинские порты и дала возможность Украине экспортировать зерно.

Россия отвергла призывы высокопоставленных представителей ООН и западных лидеров прекратить блокаду Черного моря, не позволяющую Украине экспортировать большую часть своего зерна. Страна-агрессорка снова обвинила во всем Запад, а не себя, ведь именно Россия развязала против Украины войну.

Между тем США придумали другой вариант разрешения этого кризиса. Там рассматривают возможность временного снятия санкций с Белоруссии, если самопровозглашенный президент Александр Лукашенко позволит везти через его территорию украинское зерно.

Между тем нефть продолжает приносить России 1 миллиард долларов ежедневно . Этого хватает на войну против Украины, которая, по подсчетам СМИ, стоит Кремлю 900 миллионов американской валюты ежедневно . Именно поэтому Украина призывает весь мир продолжать налагать санкции на Россию, прежде всего отказаться от российской нефти и газа, поскольку именно они составляют большую часть поступлений в российский бюджет.

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