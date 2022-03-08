Часть экипажа патрульного катера "Славянск" спасли, остальные пропали без вести

Часть людей, входивших в состав экипажа патрульного катера "Славянск", смогли спасти. Однако остальные пропали без вести.

Этот катер потопили оккупанты, атаковавшие его 6 марта с воздуха. О том, что спасли только часть служащих, сообщили уже через 2 дня.

Кстати После неудачного штурма Одессы Россия отправила на ремонт корабль "Самум", "нет равных"

Выполняли задания до конца

В командовании отметили, что катер и его экипаж до последнего выполняли боевые задания. Они обеспечивали оборону морского направления от захватчиков.

В ходе поисково-спасательной операции благодаря профессионализму, обученности и уверенным действиям часть экипажа удалось спасти. К сожалению, не всех, остальные пропали без вести,

– отметили в ВМС.

Там также добавили, что это очередная потеря, которую мы никогда не сможем простить оккупантам.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Читайте текст сообщения ВМС ВС Украины:

Патрульный катер "Славянск" мужественно выполнял задание до последнего. С первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины патрульный катер "Славянск" обеспечивал оборону с морского направления. Во время выполнения очередного боевого задания корабль был атакован с воздуха. В ходе боя получил боевое повреждение и затонул. Экипаж отважно сопротивлялся до последнего.

В ходе поисково-спасательной операции благодаря профессионализму, обученности и уверенным действиям часть экипажа удалось спасти. К сожалению, не всех, остальные пропали без вести. Мы никогда это не забудем и не простим!