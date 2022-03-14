Всего на 14 марта организовали 10 гуманитарных коридоров. Большинством планируют доставить в безопасные места жителей Киевской области.

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В Дмитровку отправились первые эвакуационные автобусы

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил в сети, что первые эвакуационные автобусы уже выехали в пункты назначения.

Автобусы отправились за людьми в Дмитровку,

– написал Тимошенко.

Напомним, из Дмитровки Киевской области эвакуация происходит в город Белогородка. Маршрут такой: Дмитровка – Гнатовка – Мила – Петрушки – Белогородка. Автобусы отправляются из Белогородки по маршруту Белогородка, Петрушки, Мила, Гнатовка, Дмитровка.

Часть эвакуационных автобусов уже отправилась в Дмитровку: смотрите видео