Загалом на 14 березня організували 10 гуманітарних коридорів. Більшістю планують доставити у безпечні місця жителів Київської області.

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У Дмитрівку вирушили перші евакуаційні автобуси

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив у мережі, що перші евакуаційні автобуси вже виїхали у пункти призначення.

Автобуси вирушили за людьми у Дмитрівку,

– написав Тимошенко.

Нагадаємо, із Дмитрівки Київської області евакуація відбувається до міста Білогородка. Маршрут такий: Дмитрівка – Гнатівка – Міла – Петрушки – Білогородка. Автобуси вирушають з Білогородки за маршрутом: Білогородка, Петрушки, Міла, Гнатівка, Дмитрівка.

Частина евакуаційних автобусів вже вирушила у Дмитрівку: дивіться відео