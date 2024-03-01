Часть Крыма без света: возможно, был прилет по военной базе возле Симферополя

Первый день весны для оккупантов в Крыму выдался тяжелым. Что происходит на полуострове сейчас – расскажет 24 Канал.

Проблемы у крымских оккупантов начались днем: сначала пропагандисты бодро отчитались, что сбили все ракеты, но очень быстро начали писать что-то в духе "от бабахов звенят стекла". Вскоре стало известно о возможном прилёте в Гвардейском.

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Какие последствия прилетов в Крыму 1 марта

В Гвардейском вблизи Симферополя после взрывов у части поселка нет света, а над мостом стоит дым. Об этом "Суспильному" сообщили местные жители.

Телеграм-канал "Крымский ветер" написал, что по базе в Гвардейском точно был прилет, а в поселке нет света.

Поселок Гвардейское расположен в 22 километрах от Симферополя. Ранее он, конечно же, имел крымскотатарское название Сарабуз, потом его переименовали в Спат. Название Гвардейское получил в 1945 году.

Где поселок Гвардейское Симферопольского района: показываем на карте

Как видим, это между Евпаторией и Симферополем. В Евпатории 1 марта также слышали взрывы.

Электричества нет и в центре Севастополя.