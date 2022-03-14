Часть Луганщины потеряла мобильную связь
14 марта 2022 , 14:18Читати новину українською
Источник:телеграм Сергея Гайдая
Сергей Гайдай сообщил, что по состоянию на 14 марта часть Луганщины потеряла мобильную связь. Местных жителей, в домах которых остался свет, просят временно забрать пароли к WiFi.
Глава Луганской области Гайдай призвал людей держаться и помогать друг другу. В частности, свободный WiFi позволит многим выйти на связь с родными.
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Часть Луганщины потеряла мобильную связь. Это работа рашистов. Работаем над этим вопросом. Потерпите. Орки уйдут,
– подчеркнул Гайдай.
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