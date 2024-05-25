24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.
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Какие области под угрозой
13:56, 25 мая
В Воздушных силах сообщили о движении скоростной цели с севера через Черниговскую область в направлении Киева.
13:56, 25 мая
Объявили тревогу и в столице Украины.
13:45, 25 мая
Сигналы воздушной тревоги услышали жители Киевской, Черкасской и Полтавской областей.
13:23, 25 мая
В Черниговской и Сумской областях объявили воздушную тревогу.