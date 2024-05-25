24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

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Какие области под угрозой

13:56, 25 мая В Воздушных силах сообщили о движении скоростной цели с севера через Черниговскую область в направлении Киева.

13:56, 25 мая Объявили тревогу и в столице Украины.

13:45, 25 мая Сигналы воздушной тревоги услышали жители Киевской, Черкасской и Полтавской областей.