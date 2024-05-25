24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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Які області під загрозою

13:56, 25 травня В Повітряних силах попвідомили про рух швидкісної цілі з півночі через Чернігівщину у напрямку Києва.

13:56, 25 травня Оголосили тривогу і в столиці України.

13:45, 25 травня Сигнали повітряної тривоги почули жителі Київської, Черкаської та Полтавської областей.