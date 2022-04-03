Однако через Сумскую область продолжается вывод в Россию подразделений из состава 2 общевойсковой армии Центрального военного округа, действовавших на Броварском направлении. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

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Обеспечение отхода этих подразделений возложено на батальонно-тактическую группу 1-й танковой армии Западного военного округа.

В освобожденных населенных пунктах проводят зачистку

В населенных пунктах Бучанского, Вышгородского и Броварского районов уже производится зачистка и разминирование территории.

В частности, территория Броварского района полностью контролируема. В отдельных населенных пунктах из-за боевых действий повреждения получила инфраструктура и жилищный фонд.

Напомним, что Генштаб ВСУ 2 апреля сообщил, что Киевскую область окончательно освободили от российских захватчиков.