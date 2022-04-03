Проте через Сумську область триває виведення до Росії підрозділів зі складу 2 загальновійськової армії Центрального воєнного округу, які діяли на Броварському напрямку. Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

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Забезпечення відходу цих підрозділів покладене на батальйонно-тактичну групу 1-ї танкової армії Західного воєнного округу.

У звільнених населених пунктах проводять зачистку

У населених пунктах Бучанського, Вишгородського та Броварського районів вже проводиться зачистка та розмінування території.

Зокрема територія Броварського району повністю контрольована. В окремих населених пунктах через бойові дії ушкоджень зазнала інфраструктура та житловий фонд.

Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ 2 квітня повідомив, що Київську область остаточно звільнили від російських загарбників.

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