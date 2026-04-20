Часть Ровно осталась без света: какая причина

Вечером 20 апреля часть домов в Ровно осталось без электроснабжения. Причиной стало аварийное обесточивание.

Об этом сообщил начальник Ровенской ОГА Александр Коваль.

Что известно об отключении света в Ровно?

Александр Коваль отметил, что сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения для тех жителей Ровно, которые остались без него из-за аварийного отключения.

Ожидается, что свет уже вскоре вернется в дома ровенчан,

– заверил начальник Ровенской областной военной администрации.