20 апреля, 21:52
Часть Ровно осталась без света: какая причина
Вечером 20 апреля часть домов в Ровно осталось без электроснабжения. Причиной стало аварийное обесточивание.
Об этом сообщил начальник Ровенской ОГА Александр Коваль.
К теме Российский обстрел повредил производственную площадку ДТЭК в Киеве – есть пострадавший
Что известно об отключении света в Ровно?
Александр Коваль отметил, что сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения для тех жителей Ровно, которые остались без него из-за аварийного отключения.
Ожидается, что свет уже вскоре вернется в дома ровенчан,
– заверил начальник Ровенской областной военной администрации.