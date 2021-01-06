Часть сторонников Трампа покинула здание Конгресса, – СМИ
В Вашингтоне продолжается протест сторонников Дональда Трампа. Они ворвались в здание Капитолия. Однако часть митингующих уже начала расходиться.
Протесты в Вашингтоне, где 6 января Джо Байдена должны были официально признать президентом США, продолжаются. Однако часть сторонников Трампа покинула лестницу здания Капитолия. Об этом сообщает телеканал NBC.
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Пока неизвестно, сколько людей все еще находятся в помещении Капитолия.
Напомним, ранее протестующие ворвались в зал заседаний Сената. Перед єтим сторонники Трампа вошли в здание Конгресса.
Беспорядки в Вашингтоне: основное
- В столице США 6 января должны были объявить официальные результаты выборов президента.
- Перед этим сторонники действующего главы США Дональда Трампа вышли на митинг к Капитолию, который перерос в беспорядки.
- Протестующие ворвались в Конгресс. Между ними и силовиками возникли столкновения. Сейчас местные СМИ сообщили об одном погибшем и нескольких раненых.
- Из Капитолия эвакуировали вице-президента США Майкла Пенса и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.
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