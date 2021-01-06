В Вашингтоне продолжается протест сторонников Дональда Трампа. Они ворвались в здание Капитолия. Однако часть митингующих уже начала расходиться.

Протесты в Вашингтоне, где 6 января Джо Байдена должны были официально признать президентом США, продолжаются. Однако часть сторонников Трампа покинула лестницу здания Капитолия. Об этом сообщает телеканал NBC.

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Пока неизвестно, сколько людей все еще находятся в помещении Капитолия.

Напомним, ранее протестующие ворвались в зал заседаний Сената. Перед єтим сторонники Трампа вошли в здание Конгресса.

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