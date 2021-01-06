У Вашингтоні триває протест прихильників Дональда Трампа. Вони ввірвалися у будівлю Капітолію. Однак частина мітингувальників вже почала розходитися.

Протести у Вашингтоні, де 6 січня Джо Байдена мали офіційно визнати президентом США, тривають. Однак частина прихильників Трампа залишила сходи будівлі Капітолію. Про це повідомляє телеканал NBC.

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Наразі невідомо, скільки людей все ще перебувають у приміщенні Капітолію.

Нагадаємо, раніше протестувальники ввірвалися в зал засідань Сенату. Перед тим прихильники Трампа увійшли в будівлю Конгресу.