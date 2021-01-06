Частина прихильників Трампа залишила будівлю Конгресу, – ЗМІ
У Вашингтоні триває протест прихильників Дональда Трампа. Вони ввірвалися у будівлю Капітолію. Однак частина мітингувальників вже почала розходитися.
Протести у Вашингтоні, де 6 січня Джо Байдена мали офіційно визнати президентом США, тривають. Однак частина прихильників Трампа залишила сходи будівлі Капітолію. Про це повідомляє телеканал NBC.
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Наразі невідомо, скільки людей все ще перебувають у приміщенні Капітолію.
Нагадаємо, раніше протестувальники ввірвалися в зал засідань Сенату. Перед тим прихильники Трампа увійшли в будівлю Конгресу.
Заворушення у Вашингтоні: основне
- У столиці США 6 січня мали оголосити офіційні результати виборів президента.
- Перед тим прихильники чинного глави США Дональда Трампа вийшли на мітинг до Капітолію, який переріс у заворушення.
- Протестувальники увірвалися до Конгресу. Між ними та силовиками виникли сутички. Наразі місцеві ЗМІ повідомили про одного загиблого та кількох поранених.
- З Капітолія евакуювали віцепрезидента США Майкла Пенса та спікерку палати представників Ненсі Пелосі.
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