Информацию удалось подтвердить благодаря свежим спутниковым снимкам. Сообщается, что в Изюм направляется техника, которая базируется во временно оккупированном селе Липчановка в Харьковской области.

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Ранее похожую информацию обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины. По их данным, возле Изюма собралось до 22 батальонных тактических групп противника. В ведомстве подчеркнули, что россияне могут продвигаться в указанном направлении, чтобы выйти в тыл подразделений Объединенных сил вблизи Славянска.

Что известно о зафиксированной дислокации вражеской техники

Военную технику России зафиксировали журналисты "Схем". Они отметили, что 16 апреля в 9 часов утра колонна выехала из Липчановки на трассу М03.

В колонне насчитали по меньшей мере 26 единиц военной техники,

– добавляют журналисты.

Также спутник зафиксировал скопление военной техники российских оккупантов возле складских помещений.

Движение военной техники России / Фото Planet Labs PBC / "Схемы"

Журналисты "Схем" связались с одним из жителей села Липчановка. Тот сообщил, что в их селе приспешники Путина разместили системы "Град". Кроме того, враг занял и соседние населенные пункты Харьковщины – Бригадировку, Николаевку и Чистоводовку.

Скопление военной техники России в селе Липчановка / Фото Planet Labs PBC / "Схемы"

Техника из Липчановки может продолжить движение в Изюм, где уже собрано около 15 тысяч военных.

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