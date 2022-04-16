Інформацію вдалося підтвердити завдяки свіжим супутниковим знімкам. Повідомляється, що до Ізюма прямує техніка, яка базується в тимчасово окупованому селі Липчанівка у Харківській області.

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Раніше схожу інформацію оприлюднив Генштаб Збройних сил України. За їхніми даними, поблизу Ізюма зібралося до 22 батальйонних тактичних груп противника. У відомстві наголосили росіяни можуть просуватися у вказаному напрямку, аби вийти в тил підрозділів Об’єднаних сил поблизу Слов’янська.

Що відомо про зафіксовану дислокацію ворожої техніки

Військову техніку Росії зафіксували журналісти "Схем". Вони зазначили, що 16 квітня о 9-й годині ранку колона виїхала з Липчанівки на трасу М03.

У колоні нарахували щонайменше 26 одиниць військової техніки,

– додають журналісти.

Також супутник зафіксував скупчення військової техніки російських окупантів біля складських приміщень.



Рух військової техніки Росії / Фото Planet Labs PBC / "Схеми"

Журналісти "Схеми" зв’язались з одним із жителів Липчанівки. Той повідомив, що в їхньому селі поплічники Путіна розташували системи "Град". Крім того, ворог зайняв і сусідні населені пункти Харківщини – Бригадирівку, Миколаївку та Чистоводівку.



Скупчення військової техніки Росії у селі Липчанівка / Фото Planet Labs PBC / "Схеми"

Техніка з Липчанівки може продовжити рух до міста Ізюм, де вже зібрано близько 15 тисяч військових.

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