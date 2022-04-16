За даними Генштабу ЗСУ, в районі міста Ізюм, що на Харківщині, ворог зосередив до 22-х батальйонних тактичних груп.

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Для того, аби утримати займані раніше позицій та досягнуті рубежі, російські війська зосереджують усі основні зусилля. Повідомляється, що для того, аби посилити угруповання відбувається розгортання додаткових підрозділів, які входять до складу 35-ї загальновійськової армії.

Ворог хоче вийти в тил ЗСУ у районі Слов’янська

В Генштабі не виключають можливості активізації дій окупантів на напрямку населених пунктів Ізюм та Барвінкове. Так ворог планує вийти в тил підрозділів Об’єднаних сил у районі міста Слов’янськ.

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