Часть авиаконцерна "Антонов" могут приватизировать

Часть государственного авиаконцерна "Антонов" могут продать уже в этом году.

Об этом рассказал новоназначенный директор "Укроборонпрома" Павел Букин, в состав которого и входит авиапроизводитель.

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По его мнению, это ускорит развитие предприятия, хотя оно и сейчас прибыльное.

"Я планирую в этом году выйти на финишную прямую, но очень многое зависит от работы концерна с Верховной Радой, с кабинетом министров, с профильными комитетами, ну, и зависит от желания законодателя", – сказал генеральный директор ГП "Укроборонпром" Павел Букин

Напомним, недавно завод подписал многолетний контракт с Саудовской Аравией на поставку новых Ан-132 и планирует в 2019 году построить там завод, где их и будет собирать.