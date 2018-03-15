Частину авіаконцерну "Антонов" можуть приватизувати

Частину державного авіаконцерну "Антонов" можуть продати вже цього року.

Про це розповів новопризначений директор "Укроборонпрому" Павло Букін, до складу якого і входить авіавиробник.

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На його думку це пришвидшить розвиток підприємства, хоча воно і зараз прибуткове.

"Я планую в цьому році вийти на фінішну пряму, але дуже багато залежить від роботи концерну з Верховною Радою, з кабінетом міністрів, з профільними комітетами ну і залежить від бажання законодавця", – сказав генеральний директор ДП "Укроборонпром" Павло Букін

Нагадаємо, нещодавно завод підписав багаторічний контракт із Саудівською Аравією на поставку нових АН-132 та планує у 2019 році побудувати там завод, де їх і збиратимуть.