Часть материалов исчезла, не хотели выйти на заказчиков – Рябошапка о делах Майдана
Передача дел Майдана Государственному бюро расследований даст импульс расследованию. Это нужно для установления заказчиков преступлений, поскольку в ходе предварительного расследования часть материалов исчезла. В то же время выдача бывших беркутовцев этому никак не препятствует.
Ситуация с преступлениями, совершенными во время Революции Достоинства, очень сложная. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью "Интерфаксу-Украина".
Важно: Дела Майдана – вернули предыдущий состав прокуроров
Рябошапка отметил, что следствие не дало обществу ответы на ключевые вопросы. По его словам, часть материалов просто исчезла, по другим моментам следствие просто саботировалось.
Проблема в том, что следствие до сих пор было таким образом организовано, что не удалось выйти на этих руководителей или заказчиков. Поэтому мы видим дела в основном по рядовым исполнителям, милиционерам, судьям или прокурорам, а собственно доказательств того, кто был заказчиком, кто принимал эти решения, мы пока что обществу предоставить не можем,
– пояснил генпрокурор.
Рябошапка считает, что передача дел на расследование ГБР даст результаты – и по установлению заказчиков в том числе.
"Тот факт, что дела переданы в ГБР, будет как раз толчком в расследовании, другие люди оценят, что было сделано, что не было, будут пытаться довести дела до суда", - сказал он.
"Выдача экс-беркутовцев не препятствует следствию"
Рябошапка также добавил, что выдача бывших бойцов спецподразделения "Беркут" российской стороне в рамках обмена не препятствует расследованию дел Майдана.
Проблема с "беркутовцами" и тот факт, что они не в Украине, далеко не ключевые в этих делах. Дело слушается в суде, нет просто самих подсудимых,
– заявил он.
В то же время генпрокурор отметил, что вызывает вопрос то, почему бывшие беркутовцы 4 года были под стражей без решения суда.
Знайте больше: Бывший адвокат Януковича Бабиков стал заместителем председателя ГБР – что о нем известно
Дела Майдана и ГБР: что надо знать
- На должности в Государственном бюро расследований согласовали 32 кандидата следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры. Они все войдут в специальное следственное подразделение по делам Майдана.
- В ноябре в ГБР создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах. Венедиктова заявила, что в ближайшее время подаст на рассмотрение президенту новую структуру ГБР, которая предусматривает увеличение количества следователей по делам Майдана.
- Руководителем назначили Александра Буряка, занимающего должность заместителя директора бюро.
Что важно, ранее Буряка упоминали в расследовании дела "пленок Вовка" журналисты Bihus.Info. В двух эпизодах аудиозаписей председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк говорил о том, что решение в пользу заместителя председателя суда Евгения Аблова согласовывали с заместителями директора ГБР Ольгой Варченко и Александром Буряком.
К слову, Евгений Аблов был судьей Майдана. О возможном конфликте интересов заявила в фейсбуке адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская.