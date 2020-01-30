Часть материалов исчезла, не хотели выйти на заказчиков – Рябошапка о делах Майдана

Передача дел Майдана Государственному бюро расследований даст импульс расследованию. Это нужно для установления заказчиков преступлений, поскольку в ходе предварительного расследования часть материалов исчезла. В то же время выдача бывших беркутовцев этому никак не препятствует.

Ситуация с преступлениями, совершенными во время Революции Достоинства, очень сложная. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью "Интерфаксу-Украина".

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Рябошапка отметил, что следствие не дало обществу ответы на ключевые вопросы. По его словам, часть материалов просто исчезла, по другим моментам следствие просто саботировалось.

Проблема в том, что следствие до сих пор было таким образом организовано, что не удалось выйти на этих руководителей или заказчиков. Поэтому мы видим дела в основном по рядовым исполнителям, милиционерам, судьям или прокурорам, а собственно доказательств того, кто был заказчиком, кто принимал эти решения, мы пока что обществу предоставить не можем,

– пояснил генпрокурор.

Рябошапка считает, что передача дел на расследование ГБР даст результаты – и по установлению заказчиков в том числе.

"Тот факт, что дела переданы в ГБР, будет как раз толчком в расследовании, другие люди оценят, что было сделано, что не было, будут пытаться довести дела до суда", - сказал он.

"Выдача экс-беркутовцев не препятствует следствию"

Рябошапка также добавил, что выдача бывших бойцов спецподразделения "Беркут" российской стороне в рамках обмена не препятствует расследованию дел Майдана.

Проблема с "беркутовцами" и тот факт, что они не в Украине, далеко не ключевые в этих делах. Дело слушается в суде, нет просто самих подсудимых,

– заявил он.

В то же время генпрокурор отметил, что вызывает вопрос то, почему бывшие беркутовцы 4 года были под стражей без решения суда.

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Дела Майдана и ГБР: что надо знать

На должности в Государственном бюро расследований согласовали 32 кандидата следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры. Они все войдут в специальное следственное подразделение по делам Майдана.

В ноябре в ГБР создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах. Венедиктова заявила, что в ближайшее время подаст на рассмотрение президенту новую структуру ГБР, которая предусматривает увеличение количества следователей по делам Майдана.

Руководителем назначили Александра Буряка, занимающего должность заместителя директора бюро.

Что важно, ранее Буряка упоминали в расследовании дела "пленок Вовка" журналисты Bihus.Info. В двух эпизодах аудиозаписей председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк говорил о том, что решение в пользу заместителя председателя суда Евгения Аблова согласовывали с заместителями директора ГБР Ольгой Варченко и Александром Буряком.

К слову, Евгений Аблов был судьей Майдана. О возможном конфликте интересов заявила в фейсбуке адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская.