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      Частина матеріалів зникла, не хотіли вийти на замовників – Рябошапка про справи Майдану

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      Слідство у справах Майдану організували так, щоб не вийти на замовників, – Рябошапка / LIGA.net

      Передача справ Майдану Державному бюро розслідувань дасть імпульс розслідуванню. Це потрібно для встановлення замовників злочинів,, оскільки під час попереднього розслідування частина матеріалів зникла. Водночас видача ексберкутівців цьому ніяк не перешкоджає.

      Ситуація зі злочинами, скоєними під час Революції Гідності, дуже складна. Про це заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в інтерв’ю "Інтерфаксу-Україна".

      Важливо: Справи Майдану – повернули попередній склад прокурорів

      Рябошапка наголосив, що слідство не дало суспільству відповіді на ключові питання. За його словами, частина матеріалів просто зникла, по інших моментах слідство просто саботувалося.

      Проблема в тому, що слідство досі було таким чином організовано, що не вдалося вийти на цих керівників або замовників. Тому ми бачимо справи в основному по рядових виконавцях, міліціонерах, суддях або прокурорах, а власне доказів того, хто був замовником, хто приймав ці рішення, ми поки що суспільству надати не можемо,
      – пояснив генпрокурор.

      Рябошапка вважає, що передача справ на розслідування ДБР дасть результати – і щодо встановлення замовників в тому числі.

      "Той факт, що справи передані в ДБР, буде як раз поштовхом в розслідуванні, інші люди оцінять, що було зроблено, що не було, намагатимуться довести справи до суду", - сказав він.

      "Видача ексберкутівців не перешкоджає слідству"

      Рябошапка також додав, що видача ексбійців спецпідрозділу "Беркут" в межах обміну не перешкоджає розслідуванню справ Майдану.

      Проблема з "беркутівцями" і той факт, що вони не в Україні, далеко не ключові в цих справах. Справа слухається в суді, немає просто самих підсудних,
      – заявив він.

      Водночас генпрокурор зазначив, що викликає запитання те, чому ексберкутівці 4 роки були під вартою без рішення суду.

      Знайте більше: Ексадвокат Януковича Бабіков став заступником голови ДБР – що про нього відомо

      Справи Майдану і ДБР: що треба знати

      • На посади в Державне бюро розслідувань погодили 32 кандидатів слідчих та прокурорів Генеральної прокуратури. Вони усі увійдуть до спеціального слідчого підрозділу у справах Майдану.
      • В листопаді в ДБР створили підрозділ з розслідування злочинів, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках. Венедіктова заявила, що найближчим часом подасть на розгляд президенту нову структуру ДБР, яка передбачає збільшення кількості слідчих у справах Майдану.
      • Керівником призначили Олександра Буряка, який обіймає посаду заступника директора бюро.

      Що важливо, раніше Буряка згадували у розслідуванні справи "плівок Вовка" журналісти Bihus.Info. У двох епізодах аудіозаписів голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк говорив про те, що рішення на користь заступника голови суду Євгена Аблова погоджували з заступниками директора ДБР Ольгою Варченко й Олександром Буряком.

      До слова,Євген Аблов був суддею Майдану. Про можливий конфлікт інтересів заявила у фейсбуці адвокатка родин Небесної сотні Євгенія Закревська.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини України Розслідування Офіс генпрокурора Державне бюро розслідувань Революція Гідності Руслан Рябошапка
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