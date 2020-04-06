Часть мероприятий ограничивает права и свободы граждан, – эксперт о карантине в Украине

В Украине с 6 апреля 2020 года начали действовать новые карантинные ограничения. Даже если большинство мероприятий необходимы, в юристов возникает вопрос об их правовом оформлении. Часть – не соответствует Конституции.

Однако не все из введенных мер необходимы для того, чтобы победить коронавирус. Такое мнение в эфире 24 канала высказала председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

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По ее словам, следует учесть катастрофическую неподготовленность медицины, низкий уровень самодисциплины людей, а также слабость государственных институтов в стране. Можно предположить, что Украина потеряет много людей из-за болезни, если не применять ограничительные меры.

Часть из них нарушает права и свободы людей, которые могут быть ограничены только в случае введения чрезвычайного положения, которого до сих пор нет. Поэтому то, что было необходимо, ввели таким неконституционным правовым способом,

– отметила Матвийчук.

Она также добавила, что правительство взамен не считает эти меры рекомендациями. Это законный акт, имеющий обязательную юридическую силу. Дело в том, что он должен соответствовать Конституции, а это определяет суд.



Новые ограничения из-за карантина / Инфографика 24 канала

Обратите внимание! За нарушение карантина теперь существует наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.

Эксперт также отметила: если власть Украины не хочет вводить чрезвычайное положение, согласно которому все свободы передвижения являются правомерным ограничением, то по меньшей мере правительство должно было отправить делегацию в Совет Европы, как это сделали другие страны. Это отступление от выполнения международных обязательств отдельных прав и свобод, предусмотренных конвенцией по правам человека.



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

Глава управления надеется, что баланс между уже очевидными нарушениями прав человека и необходимостью давать отпор угрозе удастся восстановить в ближайшем будущем.