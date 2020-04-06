Частина заходів обмежує права і свободи громадян, – експертка про карантин в Україні
В Україні від 6 квітня 2020 року почали діяти нові карантинні обмеження. Навіть якщо більшість заходів є необхідними, у правників виникає питання щодо їхнього правового оформлення. Частина – не відповідає Конституції.
Проте не всі із запроваджених заходів є необхідними для того, щоб перемогти коронавірус. Таку думку в ефірі 24 каналу висловила голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.
До теми Карантин в Україні посилили: що нового
За її словами, варто врахувати катастрофічну непідготовленість медицини, низький рівень самодисципліни людей, а також слабкість державних інституцій у країні. Можна передбачити, що Україна втратить багато людей через хворобу, якщо не застосовувати обмежувальні заходи.
Частина із них порушує права і свободи людей, які можуть бути обмежені тільки у випадку введення надзвичайного стану, якого досі немає. Тому те, що було необхідно, запровадили у такий неконституційний правовий спосіб,
– зазначила Матвійчук.
Вона також додала, що уряд натомість не вважає ці заходи рекомендаціями. Це законний акт, який має обов'язкову юридичну силу. Річ у тім, що він має відповідати Конституції, а це визначає суд.
Нові обмеження через карантин / Інфографіка 24 каналу
Зверніть увагу! За порушення карантину тепер існує покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
Експертка також наголосила: якщо влада України не хоче запроваджувати надзвичайний стан, за яким усі свободи пересування є правомірним обмеженням, то щонайменше уряд мав відправити делегацію до Ради Європи, як це зробили інші країни. Це відступ від виконання міжнародних зобов'язань окремих прав і свобод, передбачених конвенцією з прав людини.
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
Голова управління сподівається, що баланс між вже очевидними порушеннями прав людини та необхідністю давати відсіч загрозі вдасться відновити в найближчому майбутньому.
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