Часть Украины накроют сильные снегопады: синоптики назвали области
27 ноября в большинстве областей Украины синоптики прогнозируют значительное ухудшение погодных условий – мокрый снег, местами сильные снегопады, шквалы ветра, а на дорогах гололед.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Ожидается осложнение погодных условий: снег и мокрый снег, местами сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 сантиметров), на дорогах гололед, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, 27 ноября в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 метров в секунду,
– говорится в сообщении.
По данным синоптиков, погода ухудшится во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областях.
Непогода может вызвать нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах вышеуказанных областей.
Кроме того, управление ГСЧНС в Ивано-Франковской области сообщает, что в области из-за осложнения погодных условий объявлено штормовое предупреждение.
Предупреждение Укргидрометцентра об ухудшении погодных условий в Украине
Также, в ГСЧС отмечают, что в ночь с 26 на 27 ноября из-за непогоды было обесточено 85 населенных пунктов в 2 областях.
"С 26 на 27 ноября в результате осложнения погодных условий (дождь и местами мокрый снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточено 85 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Тернопольская – 46, Черновицкая – 39", – рассказали спасатели.
Сейчас над восстановлением света работают бригады облэнерго.