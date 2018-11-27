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      Часть Украины накроют сильные снегопады: синоптики назвали области

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      Синоптики предупреждают о непогоде 27 ноября
      Синоптики предупреждают о непогоде 27 ноября / Фото из свободных источников

      27 ноября в большинстве областей Украины синоптики прогнозируют значительное ухудшение погодных условий – мокрый снег, местами сильные снегопады, шквалы ветра, а на дорогах гололед.

      Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

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      Ожидается осложнение погодных условий: снег и мокрый снег, местами сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 сантиметров), на дорогах гололед, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, 27 ноября в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 метров в секунду,
      – говорится в сообщении.

      По данным синоптиков, погода ухудшится во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областях.

      Непогода может вызвать нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах вышеуказанных областей.

      Кроме того, управление ГСЧНС в Ивано-Франковской области сообщает, что в области из-за осложнения погодных условий объявлено штормовое предупреждение.


      Предупреждение Укргидрометцентра об ухудшении погодных условий в Украине

      Также, в ГСЧС отмечают, что в ночь с 26 на 27 ноября из-за непогоды было обесточено 85 населенных пунктов в 2 областях.

      "С 26 на 27 ноября в результате осложнения погодных условий (дождь и местами мокрый снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточено 85 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Тернопольская – 46, Черновицкая – 39", – рассказали спасатели.

      Сейчас над восстановлением света работают бригады облэнерго.

      Теги: Новости Украины Новости политики ГСЧС Снег в Украине Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 Канал
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