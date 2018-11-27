Часть Украины накроют сильные снегопады: синоптики назвали области

27 ноября в большинстве областей Украины синоптики прогнозируют значительное ухудшение погодных условий – мокрый снег, местами сильные снегопады, шквалы ветра, а на дорогах гололед.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Ожидается осложнение погодных условий: снег и мокрый снег, местами сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 сантиметров), на дорогах гололед, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, 27 ноября в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 метров в секунду,

– говорится в сообщении.

По данным синоптиков, погода ухудшится во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областях.

Непогода может вызвать нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах вышеуказанных областей.

Кроме того, управление ГСЧНС в Ивано-Франковской области сообщает, что в области из-за осложнения погодных условий объявлено штормовое предупреждение.



Предупреждение Укргидрометцентра об ухудшении погодных условий в Украине

Также, в ГСЧС отмечают, что в ночь с 26 на 27 ноября из-за непогоды было обесточено 85 населенных пунктов в 2 областях.

"С 26 на 27 ноября в результате осложнения погодных условий (дождь и местами мокрый снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточено 85 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Тернопольская – 46, Черновицкая – 39", – рассказали спасатели.

Сейчас над восстановлением света работают бригады облэнерго.