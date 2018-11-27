Частину України накриють сильні снігопади: синоптики назвали області

27 листопада у більшості областей України синоптики прогнозують значне погіршення погодних умов – мокрий сніг, місцями сильні снігопади, шквали вітру, а на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України із посиланням на Укргідрометцентр.

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Очікується ускладнення погодних умов: сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 сантиметрів), на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, 27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 метрів за секунду,

– йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, погода погіршиться у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей.

Негода може зумовити порушення руху транспорту на автомобільних дорогах вищевказаних областей.

Окрім того, управління ДСНС в Івано-Франківській області повідомляє, що в області через ускладнення погодних умов оголошено штормове попередження.



Попередження Укргідрометцентру про погіршення погодних умов в Україні

Також, у ДСНС зазначають, що у ніч з 26 на 27 листопада через негоду було знеструмлено 85 населених пунктів у 2 областях.

"З 26 на 27 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (дощ та місцями мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 85 населених пунктів у 2 областях, а саме: Тернопільська – 46, Чернівецька – 39", – розповіли рятувальники.

Наразі над відновленням світла працюють бригади обленерго.