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Часть Украины охватила засуха: перечень областей

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Часть Украины охватила засуха
Часть Украины охватила засуха / Иллюстративное фото

На сегодня засуха наблюдается на 25% территории Украины. В основном засуха охватила юго-восточную часть страны.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на руководительницу агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяну Адаменко.

"Больше всего засуха затронула Запорожскую, Херсонскую и Харьковскую области. Дожди были очень неравномерные. Можно говорить, что сильная засуха наблюдается на 25% территории Украины", – сказала она.

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Адаменко добавила, что прогноз относительно изменений урожая зерновых в Украине Укргидрометцентр сможет опубликовать до конца июня.

По данным Всеукраинского аграрногой совета, засуха в южных, центральных и восточных областях Украины может привести к потере около 50% урожая зерновых.

К слову, ранее Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила о чрезвычайном уровне пожарной опасности в восточных областях.

Теги: Новости Украины Новости Херсона Новости Харькова Новости Запорожья Погода Экология
Источник: 24 Канал
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