Часть животных погибла во время пожара в "Мире амфибий"

В Запорожье произошел пожар во дворце культуры "Днепроспецсталь". Горела выставка экзотических животных.

Около 22:09 загорелся запорожский дом культуры, сообщает ГСЧС. По данным спасателей, пожар возник в подвальном помещении "Днепроспецсталь", где была выставка "Мир амфибий". Начали гореть деревянные конструкции и мебель.

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Пожарным не удалось спасти 4 животных: 2 морские свинки, кролика и ящерицу.

Пострадавших среди людей нет / Фото: ГСЧС

На вызов прибыли 7 единиц техники и 26 человек личного состава. В 22:34 пожар удалось полностью ликвидировать. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание.