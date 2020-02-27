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      Часть животных погибла во время пожара в "Мире амфибий"

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      Пожар в Запорожье: погибли 4 животных / zp.dsns.gov.ua

      В Запорожье произошел пожар во дворце культуры "Днепроспецсталь". Горела выставка экзотических животных.

      Около 22:09 загорелся запорожский дом культуры, сообщает ГСЧС. По данным спасателей, пожар возник в подвальном помещении "Днепроспецсталь", где была выставка "Мир амфибий". Начали гореть деревянные конструкции и мебель.

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      Пожарным не удалось спасти 4 животных: 2 морские свинки, кролика и ящерицу.

      Пострадавших среди людей нет / Фото: ГСЧС

      На вызов прибыли 7 единиц техники и 26 человек личного состава. В 22:34 пожар удалось полностью ликвидировать. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание.

       

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Запорожья Пожар ГСЧС Криминал
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