Частина тварин загинула під час пожежі у "Світі амфібій"

У Запоріжжі сталася пожежа в палаці культури "Дніпроспецсталь". Горіла виставка екзотичних тварин.

Близько 22:09 загорівся запорізький будинок культури, повідомляє ДСНС. За даними рятувальників, пожежа виникла у підвальному приміщенні "Дніпроспецсталь", де була виставка "Світ амфібій". Почали горіти дерев’яні конструкції та меблі.

Читайте також: Пожежу на Троєщині в Києві загасили: фото і відео

Пожежникам не вдалось врятувати 4 тварини: 2 морські свинки, кролика та ящірку.

Постраждалих серед людей немає / Фото: ДСНС

На виклик прибуло 7 одиниць техніки та 26 осіб особистого складу. О 22:34 пожежу вдалось повністю ліквідувати. Попередньою причиною займання стало коротке замикання.