Частая смена правил игры Киевом отпугивает инвесторов, – юрист

Эксперты все чаще настаивают на необходимости соблюдения Украиной задекларированных евроинтеграционных ценностей. Однако в Украине до сих пор не работает судебная система, борьба с коррупцией заменяется борьбой с крупным и средним бизнесом, которому и без того меняют правила игры.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Инвестора отпугивают непонятность правил игры и возможность государства менять эти правила игры во время осуществления бизнеса. Поскольку если вы вкладываете и у вас расчетная окупаемость 3-5-10 лет, а вы понимаете, что вам через полгода могут изменить правила игры,

– сообщил управляющий партнер адвокатского объединения "Лучковский и партнеры" Валентин Лучковский.

Эксперт подчеркнул, что правила игры у нас меняются довольно часто: сегодня приняли – завтра ввели в действие.

Практика показывает, что ряд западных инвесторов приложили немало усилий, чтобы зайти на украинский аграрный рынок. В частности, как пишет издание The Brussels Times, канадская фирма TUI, которая инвестировала в Украину больше 65 млн долларов, стала жертвой рейдерских атак на рынке зеленой энергетики.

Специалисты ставят вопросы и к налоговым инициативам, которые, по их оценкам, еще больше ослабят экономику.