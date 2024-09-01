Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила в воскресенье, 1 августа. Кроме этого, там добавили соответствующие фото.

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На Львовщине нашли боевые части российских ракет "Кинжал" и Х-101

Саперы ГСЧС изъяли боевые части ракет "Кинжал" и X-101. Их после массового обстрела Украины изъяли саперы 2 Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Львовской области.



Часть ракеты, которую нашли на Львовщине / Фото ГСЧС



Во Львовской области нашли остатки российских ракет / Фото ГСЧС

Быстрые и профессиональные действия специалистов ГСЧС предотвратили дальнейшие разрушения и возможные жертвы среди мирного населения,

– говорится в сообщении.



Найдены боевые части российских ракет "Кинжал" и Х-101 / Фото ГСЧС

Спасатели напоминают, что в случае обнаружения подозрительных предметов нужно не приближаться к ним и не пытаться самостоятельно их переместить или разобрать, а также звонить 101 или 102.