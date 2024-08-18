Также в Украине ожидаются шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду. В ГСЧС сообщили, что из-за непогоды был объявлен I уровень опасности, желтый.
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В часть западных областей идет гроза
В ближайшее время часть западных и центральных областей Украины накроет непогода.
По данным Укргидрометцентра, в ближайшие 2 часа с удержанием до конца суток 18 августа в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях грозы,
– отметили в ГСЧС.
Украинцев просят придерживаться следующих правил в случае усиления ветра:
- все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;
- не парковать рядом с деревьями автотранспорт.
Ранее синоптики рассказали, что в Украину пришла вторая волна жары. В то же время в части областей ожидаются дожди и грозы – кое-где осадки могут быть несколько дней подряд.