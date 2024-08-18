В гидрометцентре отметили, что во время грозы и в течение сегодняшнего вечера в Киеве и Киевской области следует ожидать ветер со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

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В Киеве ожидается гроза

В КГГА также предупредили об опасных метеорологических явлениях в столице.

І уровень опасности. Не пугайтесь звуков грома. Будьте внимательны и осторожны! При объявлении воздушной тревоги – немедленно направляйтесь в укрытие!

– написали в администрации.

Специалисты рекомендуют во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт. В случае необходимости следует укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии.

Также стоит плотно закрыть окна домов, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, что могут выпасть наружу.

К слову, ранее синоптики рассказали, что в Украину пришла вторая волна жары. В то же время в части областей ожидаются дожди и грозы – кое-где осадки могут быть несколько дней подряд.