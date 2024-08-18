У гідрометцентрі зазначили, що під час грози та протягом сьогоднішнього вечора у Києві та Київській області слід очікувати вітер зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.

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У Києві очікується гроза

У КМВА також попередили про небезпечні метеорологічні явища у столиці.

І рівень небезпечності. Не лякайтеся звуків грому. Будьте уважні та обережні! При оголошені повітряної тривоги – негайно прямуйте в укриття!

– написали в адміністрації.

Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт. У разі потреби слід сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

Також варто щільно закрити вікна будинків, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, що можуть випасти назовні.

До слова, раніше синоптики розповіли, що до України прийшла друга хвиля спеки. Водночас у частині областей очікуються дощі та грози – подекуди опади можуть бути кілька днів поспіль.