Синоптики попередили, що вітер в Україні буде переважно Південно-Східний, 5 – 10 метрів за секунду.

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Що відомо про погоду 19 серпня

Невелика хмарність, без опадів. Лише вдень у Західних областях, мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза,
– попередили синоптики.

В Укргідрометцентрі зазначили, що вночі температура буде 15 – 20 градусів тепла, на березі моря – до 23 градусів. Вдень прогнозують вдень 29 – 34 градуси.

Найтепліше буде на Півдні та в Центрі України – сильна спека 35 – 37 градусів тепла, в Карпатах 23 – 28 градуси.

У Київській області прогнозують невелику хмарність, дощів не буде.

Вітер переважно південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі 15 – 20 градусів, вдень 29 – 34 градуси, в Києві вночі 18 – 20 градусів, в Києві вночі 18 – 20 градусів тепла, вдень 32 – 34 градусів,
– пояснили синоптики.

Яка погода в містах України

  • Київ +32...+34
  • Ужгород +31...+33
  • Львів +30...+32
  • Івано-Франківськ +29...+31
  • Тернопіль +30...+32
  • Чернівці +31...+33
  • Хмельницький +30...+32
  • Луцьк +30...+32
  • Рівне +30...+32
  • Житомир +31...+33
  • Вінниця +32...+34
  • Одеса +31...+33
  • Миколаїв +33...+35
  • Херсон +33...+35
  • Сімферополь +32...+34
  • Кропивницький +32...+34
  • Черкаси +31...+33
  • Чернігів +31...+33
  • Суми +31...+33
  • Полтава +31...+33
  • Дніпро +32...+34
  • Запоріжжя +33...+35
  • Донецьк +31...+33
  • Луганськ +30...+32
  • Харків +31...+33

Погода в Україні 19 серпня
Погода в Україні 19 серпня /Карта "Укргідрометцентру"