Синоптики попередили, що вітер в Україні буде переважно Південно-Східний, 5 – 10 метрів за секунду.

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Що відомо про погоду 19 серпня

Невелика хмарність, без опадів. Лише вдень у Західних областях, мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза,

– попередили синоптики.

В Укргідрометцентрі зазначили, що вночі температура буде 15 – 20 градусів тепла, на березі моря – до 23 градусів. Вдень прогнозують вдень 29 – 34 градуси.

Найтепліше буде на Півдні та в Центрі України – сильна спека 35 – 37 градусів тепла, в Карпатах 23 – 28 градуси.

У Київській області прогнозують невелику хмарність, дощів не буде.

Вітер переважно південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі 15 – 20 градусів, вдень 29 – 34 градуси, в Києві вночі 18 – 20 градусів, в Києві вночі 18 – 20 градусів тепла, вдень 32 – 34 градусів,

– пояснили синоптики.

Яка погода в містах України

Київ +32...+34

Ужгород +31...+33

Львів +30...+32

Івано-Франківськ +29...+31

Тернопіль +30...+32

Чернівці +31...+33

Хмельницький +30...+32

Луцьк +30...+32

Рівне +30...+32

Житомир +31...+33

Вінниця +32...+34

Одеса +31...+33

Миколаїв +33...+35

Херсон +33...+35

Сімферополь +32...+34

Кропивницький +32...+34

Черкаси +31...+33

Чернігів +31...+33

Суми +31...+33

Полтава +31...+33

Дніпро +32...+34

Запоріжжя +33...+35

Донецьк +31...+33

Луганськ +30...+32

Харків +31...+33



Погода в Україні 19 серпня /Карта "Укргідрометцентру"