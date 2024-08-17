Де саме пройдуть дощі та грози найближчими днями, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал.
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Дощі в Україні
Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на три доби, зокрема, з 18 до 20 серпня. Так, в Україні переважатиме жарка суха погода.
Лише в західних, північних, 18 серпня й у Вінницькій та Черкаській областях місцями короткочасний дощ, гроза,
– зазначили синоптики.
Додали, що вночі +14 – +20, на Півдні до +23 градусів. Вдень +29 – +34, 18 серпня в Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській і Херсонській областях подекуди сильна спека +35 – +36 градусів.
19 – 20 серпня в південних, центральних і східних областях повсюди, на решті території подекуди сильна спека +35 – +37.
20 серпня в західних областях вона спаде до +25 – + 30 градусів,
тридцяти градусів,
– спрогнозували в Укргідрометцентрі.
Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, у частині областей, зокрема, на Заході, дощі, ймовірно, будуть щонайменше до 22 серпня.
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Орієнтовний прогноз погоди з 18 до 22 серпня / Скриншоти з Укргідрометцентру
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Погода на вересень
- Напередодні синоптикиня Укргідрометцентру розповіла, що, за попередніми розрахунками, які робляться Європейським центром середньострокових прогнозів погоди, погода на початку осені може бути ще теплою.
- "Серпень ще доволі теплий, і початок вересня поволі переходить у теплу погоду", – зазначила Діана Кривобок.
- Поки що синоптики не можуть точно сказати, якою буде осінь.
- "Знаю, що вона буде мінливою і поволі буде наступати. Але початок вересня може бути теплим, дивлячись, як будуть змінюватися атмосферні процеси", – зазначила представниця Укргідрометцентру.