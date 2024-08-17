Где именно пройдут дожди и грозы в ближайшие дни, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал.
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Дожди в Украине
Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на трое суток, в частности, с 18 до 20 августа. Так, в Украине будет преобладать жаркая сухая погода.
Только в западных, северных, 18 августа и в Винницкой и Черкасской областях местами кратковременный дождь, гроза,
– отметили синоптики.
Добавили, что ночью +14 – +20, на юге до +23 градусов. Днем +29 – +34, 18 августа в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях местами сильная жара +35 – +36 градусов.
19 – 20 августа в южных, центральных и восточных областях повсеместно, на остальной территории местами сильная жара +35 – +37.
20 августа в западных областях она спадет до +25 – +30 градусов,
тридцати градусов,
– спрогнозировали в Укргидрометцентре.
Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, в части областей, в частности, на Западе, дожди, вероятно, будут как минимум до 22 августа.
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Ориентировочный прогноз погоды с 18 по 22 августа / Скриншот с Укргидрометцентра
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Погода на сентябрь
- Накануне синоптик Укргидрометцентра рассказала, что, по предварительным расчетам, которые делаются Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды, погода в начале осени может быть еще теплой.
- "Август еще довольно теплый, и начало сентября медленно переходит в теплую погоду", – отметила Диана Кривобок.
- Пока синоптики не могут точно сказать, какой будет осень.
- "Знаю, что она будет переменчивой и медленно будет наступать. Но начало сентября может быть теплым, смотря, как будут меняться атмосферные процессы", – отметила представительница Укргидрометцентра.