В эфире 24 Канала представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов объяснил, что в России произошла парадоксальная ситуация. Там происходит "скрытая мобилизация в условиях публичных мобилизационных мер и действующего указа о частичной мобилизации, который Путин не отменил".

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Он отметил, что враг утверждает, что у них все нормы выполнены, но мобилизационные мероприятия и подготовка ко второй полноценной волне – продолжается. На это указывают многие проверки и усиление реестров, ограничения на выезд определенных категорий граждан, а также информационные и политические мероприятия.

Андрей Юсов добавил, что сейчас есть новый тезис о необходимости защищать существование и сохранение России. Также происходит продолжение пропагандистской истерики по поводу войны вроде бы с НАТО, а не захватнической войны против Украины. Это подготовка и без того зомбированного населения к следующей волне мобилизации.

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Какие еще нарративы может использовать Россия во время новой волны мобилизации

"Базовые нарративы пропаганды уже сформированы и дальше будут добавляться и наслаиваться. Но основа есть, будто Россия ведет защитную войну, вроде бы против всего НАТО, которое хочет уничтожить ту же Россию и российский народ", – отметил Юсов.

Дальнейшие нарративы будут в сторону шизофрении. Там будет все – и боевые комары, и биолаборатории, и польские наемники, и якобы, что российские воины – освободители, а не мародеры и убийцы,

– подчеркнул Андрей Юсов.

По его словам, реальность все же догонит их и количество уничтоженных россиян в Украине растет. Это означает, что скоро в России не останется ни одной семьи, которая не потеряла бы близкого человека в этой позорной войне против Украины.

При этом он отметил, что россияне все равно не поведут себя так, как должно быть в каком-то демократическом государстве с развитым гражданским обществом. Это ведь не демократическое государство и там нет гражданского общества.

"Но каким бы ни было отсталым и тоталитарным это образование под названием Россия, безусловно последствия будут и там. В Кремле этого боятся и именно поэтому затягивают, оттягивают, дополнительно готовят и обставляют подготовку к новой волне мобилизации. То есть такие риски для себя Кремль чувствует", – подытожил Юсов.

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