Однако, как рассказала 24 Каналу председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, в Кремле еще есть кем пополнить ряды российской армии. В частности, 1600 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний России пошли на войну. Следователи, силовики и прокуроры стоят в очередях, чтобы отправиться на фронт. А все из-за зарплаты, которую каждый раз повышают, чтобы становилось еще больше желающих "защитить родину".

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Остатки тюремщиков и коренные россияне

По словам Романовой, в России действительно заканчиваются заключенные, которых можно мобилизовать. Уже дошли до людей, которые сидят под домашним арестом и тех, кого только что задержали.

Некоторые мужчины даже не ждут следствия и приговора суда, а стоят в огромных очередях в СИЗО "Медведь", что в Москве, чтобы по собственному желанию отправиться на войну.

Теперь же очередь дошла до коренного российского населения. Вероятнее всего, пока призывать в российскую армию не будут жителей крупных городов, например Москвы или Питера.

Похищенные украинские заключенные

Также Кремль может заставить воевать против Украины 3 тысячи заключенных, которых похитил с оккупированной территории Херсонской области. Их распределили по югу России и в Крыму. Многие мужчины отказываются идти в российскую армию и как только у них заканчивается срок, благотворительные фонды их перевозят в Украину.

Но фиксируются случаи, когда некоторым украинским тюремщикам начали пересматривать сроки в российских судах. Им сокращают пребывание в тюрьме на 6 и даже 10 лет. Они не возвращаются в Украину, а досиживают свой срок. Чаще всего – это люди, которых судили за педофилию и различные сексуальные преступления.

Я не понимаю, зачем это делается. У меня есть только одна версия – им нет, куда деваться. В России нет ни кола, ни двора. Им нет, где жить, их не возьмут на работу. Путь у них один – на войну,

– подчеркнула Ольга Романова.

Как заключенный москвич 2 раза воевал на фронте в Украине

В 2023 году 51-летний москвич, которого ранее судили за тяжелые телесные повреждения, в результате которых погиб человек, получил срок и отправился на войну. Через полгода вернулся и совершил преступление, связанное с похищением имущества. Его снова посадили и он в очередной раз поехал на так называемую "СВО".

Через 6 месяцев снова приехал в Россию, встретил бесталанную девушку и убил ее. Его взяли на "теплом трупе". Я уверена, что он в очередной раз пойдет на фронт. Это такой круговорот. И медаль у него есть за отвагу. Он ходил и гордился ею. Такие вот дела,

– отметила Ольга Романова.

Мобилизация в России