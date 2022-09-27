Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США будут рассматривать заявления о предоставлении убежища для бегущих от мобилизации россиян.

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США отграничивает народ россии от власти

Карин Жан-Пьер заявила, что США разграничивают действия правительства россии, российских вооруженных сил и российского народа.

Мы видим, что в последние несколько дней в россии продолжаются протесты. Таким образом, любой, кто ищет убежища от преследований, независимо от своего гражданства, может подать заявление на предоставление убежища в Соединенных Штатах и заявление будет рассмотрено в каждом конкретном случае. Так мы видим свою роль и свое участие в этом,

– сказала она.

Как уклонистов планируют ловить на границах

Граждане россии, желающие избежать мобилизации, массово бегут из страны в Грузию, Армению, Узбекистан и Казахстан. Последние, кстати, совсем не рады этому и активно это демонстрируют.

Уклонисты штурмуют границы стран, которые еще пускают их. В частности, очереди из автомобилей на границе с Грузией видны из космоса.

В российском МВС сообщили, что на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией скоро развернут мобилизационный пункт военкомата. Таким образом, российские власти будут пытаться успеть выдать повестки части уклонистов.

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