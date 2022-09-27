Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що США розглядатимуть заяви про надання притулку для росіян, які втікають від мобілізації.

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США відмежовує народ росії від влади

Карін Жан-П'єр заявила, що США розмежовують дії уряду росії, російських збройних сил та російського народу.

Ми бачимо, що в останні кілька днів в росії продовжуються протести. Таким чином, будь-хто, хто шукає притулку від переслідувань, – незалежно від свого громадянства – може подати заяву на надання притулку в Сполучених Штатах і заява буде розглянута у кожному конкретному випадку. Так ми бачимо свою роль і свою участь у цьому,

– сказала вона.

Як ухилянтів планують ловити на кордонах

Громадяни росії, які хочуть уникнути мобілізації, масово втікають з країни до Грузії, Вірменії, Узбекистану та Казахстану. Останні, до речі, зовсім цьому не раді й активно це демонструють.

Ухилянти штурмують кордони країн, які їх ще пускають. Зокрема черги з автівок на кордоні з Грузією видно з космосу.

В російському мвс повідомили, що на КПП "Верхній Ларс" на кордоні з Грузією скоро розгорнуть мобілізаційний пункт військкомату. Таким чином російська влада намагатиметься встигнути видати повістки частині ухилянтів.

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